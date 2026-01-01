QZSD Q-AK90 горизонтальная колонна для штатива
Артикул: MTG-3986

QZSD Q-AK90 горизонтальная колонна для штатива. Удобный инструмент для предметной и жанровой съемки, требующих выноса камеры от центральной оси штатива. Быстрый монтаж и демонтаж благодаря уникальному решению - установки колонны на место штативной площадки вместо комплектной. Ширина площадки 36 мм, тип ArcaSwiss. Рым-болт для противовеса в комплекте. Длина 90 см.

Описание

Нагрузка на колонну зависит от вида используемых штативных голов и степени выдвижения подвижной секции. И варьируется от 0,5 до 4 кг.

Характеристики:

  • Длина в сложенном положении - 50 см
  • Максимальная длина - 90 см
  • Максимальная рабочая длина, от центра установки - 73 см
  • Диаметр резьб для оборудования - 1/4" и 3/8"
  • Мягкая рукоятка
  • Резьба под рым-болт (противовес) - 3/8"
  • Ширина установочной площадки - 36 мм
  • Длина установочной площадки - 58 мм
  • Система крепления в головах штатива - ArcaSwiss
  • Вес - 450 гр

