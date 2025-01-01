images
Proaim Fluid Head Heavy головка

Proaim Fluid Head Heavy головка

Proaim
Артикул: NVF-5258

Proaim Fluid Head Heavy – головка для монтажа на штатив тяжелого оборудования (слайдеры, комплекты ригов и прочее). Головка двигается только в двух плоскостях.  

 

Описание

Proaim Fluid Head Heavy головка

Комплектация

Панорамная головка Proaim Fluid Head Heavy.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера