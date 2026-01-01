images
Kupo KS600 Tether Arm держатель для двух приборов

Kupo KS600 Tether Arm держатель для двух приборов

Kupo
Артикул: NVF-5550

Kupo KS600 Tether Arm – горизонтальная штанга держатель для двух приборов с креплением к внешней резьбе 3/8 дюйма для возможности установки двух штативных головок, с дополнительными подвижными узлами креплений.

Описание

Kupo KS600 Tether Arm держатель для двух приборов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера