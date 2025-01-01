images
Cullmann C42170 FLEXX Support Set комплект универсальных держателей

Cullmann
Артикул: OLE-1397

Cullmann C42170 FLEXX Support Set – набор, который предоставит фотолюбителю максимум свободы для индивидуального позиционирования камеры.

Идеально подойдет для работы в студии и на пленэре. Мультизажим CC50 подойдет для крепления на столешницы толщиной до 33 мм. Для безопасного и удобного хранения и транспортировки комплекта предусмотрена компактная сумка. Все комплектующие имеют стандартные резьбовые разъемы 1/4 дюйма, что делает их полностью совместимыми с продукцией других производителей. 

