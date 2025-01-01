Fotokvant NVF-6574 ручка-держатель для переноски штативов/стоек/DSLR

Арт. NVF-9471

Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.

Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.

Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.

Вес - 130 грамм.