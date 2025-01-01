images
Fotokvant NVF-6574 ручка-держатель для переноски штативов/стоек/DSLR
Fotokvant
Артикул: NVF-6574

Fotokvant NVF-6574 – универсальная ручка-держатель. Предназначена для переноски штативов, студийных стоек или цифровых фотокамер. Ручка крепится к одной из ножек штатива или монопода за счет ленты на липучке и обеспечивает удобную и надежную транспортировку аксессуара. Модель изготовлена из нейлона, отличается качеством и долговечностью. Подходит для большинства штативов, моноподов и некоторых моделей студийных стоек.

Описание

