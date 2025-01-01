Fotokvant NVF-6574 ручка-держатель для переноски штативов/стоек/DSLR

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Fotokvant NVF-6574 – универсальная ручка-держатель. Предназначена для переноски штативов, студийных стоек или цифровых фотокамер. Ручка крепится к одной из ножек штатива или монопода за счет ленты на липучке и обеспечивает удобную и надежную транспортировку аксессуара. Модель изготовлена из нейлона, отличается качеством и долговечностью. Подходит для большинства штативов, моноподов и некоторых моделей студийных стоек.
Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.
Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.
Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.
Вес - 130 грамм.
