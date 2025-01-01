SmallRig 3913 Multifunctional Quick Release Plate штативная быстросъемная площадка Arca-Type

Артикул: OLE-2217

Штативная быстросъемная площадка оснащена четырьмя накладными ножками для устойчивости при монтаже. Благодаря им камеру можно установить на любой ровной поверхности. Два фиксирующих винта исключают проворачивание камеры. В площадкепредусмотрен магнитный держатель для шестигранного ключа. Площадка совместима со штативными головками, базовыми площадками и другими аксессуарами с креплением стандарта Arca Swiss. Рекомендуется использовать площадку с объективами и/или с длиной корпуса не более 15 см.