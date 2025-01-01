images
SmallRig 3913 Multifunctional Quick Release Plate штативная быстросъемная площадка Arca-Type
SmallRig
Артикул: OLE-2217

Штативная быстросъемная площадка оснащена четырьмя накладными ножками для устойчивости при монтаже. Благодаря им камеру можно установить на любой ровной поверхности. Два фиксирующих винта исключают проворачивание камеры. В площадкепредусмотрен магнитный держатель для шестигранного ключа. Площадка совместима со штативными головками, базовыми площадками и другими аксессуарами с креплением стандарта Arca Swiss. Рекомендуется использовать площадку с объективами и/или с длиной корпуса не более 15 см.

  • Вес 119 гр.

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
