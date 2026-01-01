KUPO KCP-700-PRM PSU Rail Mount Adapter for Convi Clamp площадка

Артикул: OLE-4663

Чёрная алюминиевая площадка с анодированным покрытием предназначена для установки на зажим Super Convi с использованием двух винтов M5. Она обеспечивает лёгкое скольжение по адаптеру для монтажа на рейке Arri PSU и создаёт монтажное решение для поддержки блока питания на трубках диаметром от 5 до 51 мм (особенно на лёгких колёсных стойках) или плоских поверхностях с Super Convi Calmp.