Proaim Glue Pod автогрип для фиксации небольших камер

Описание

Штанга изготовлена из высокопрочного ABS пластика. На одном конце устройства расположен винт 1/4", а на другом – резьба для винта. Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,5 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.

Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.