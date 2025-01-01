Proaim Glue Pod автогрип для фиксации небольших камер

Москва
Proaim Glue Pod – автогрип подходит для фиксации небольших камер на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.
Штанга изготовлена из высокопрочного ABS пластика. На одном конце устройства расположен винт 1/4", а на другом – резьба для винта. Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,5 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.
Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.
