Proaim Glue Pod автогрип для фиксации небольших камер

Proaim Glue Pod автогрип для фиксации небольших камер

Proaim
Артикул: NVF-1554

Proaim Glue Pod – автогрип подходит для фиксации небольших камер на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.

Описание

Штанга изготовлена из высокопрочного ABS пластика. На одном конце устройства расположен винт 1/4", а на другом – резьба для винта. Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,5 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.

Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.

Комплектация

  • Присоска – 1 шт.
  • Штанга 6" – 1 шт.
  • Шарнирные головы – 2 шт.

(112156)

