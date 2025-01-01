Proaim Camtree G-91-B автогрип для фиксации камеры до 5 кг

Профессиональный автогрип отличается высоким качеством изготовления и надежностью в эксплуатации. Присоски изготовлены из очень легкого материала. Защита для автогрипа крепится на присоски, обеспечивая надежную защиту резиновой части устройств от грязи и пыли. Устройства устойчивы к погодным условиям, что позволяет использовать их при съемках на открытом воздухе.
Характеристики:
- изготовлен из высокопрочного легкого алюминия
- 7 удлиняющих стержней с отверстиями для крепежных винтов 1/4"
- 6 универсальных замков из высокопрочного ABS пластика
- 3 стержня длиной 6"
Площадка для камеры обеспечивает прочную фиксацию оборудования на автогрипе. Для регулировки уровня установки есть специальный рычаг.
В комплекте с данной моделью поставляются 6 замков для фиксации положения камеры. Конструкция замков позволяют регулировать положение камеры и фиксировать ее под любым углом. Легковесная конструкция присосок позволяет выдерживать массу камеры до 5 кг. Фиксация, как и отсоединение, присосок происходит при помощи рычага. В комплекте поставляется 6 присосок. Для более прочной фиксации автогрипа на поверхности в комплекте предусмотрены специальные провода (3 шт.).
Конструкция панорамной головы позволяет вращать камеру вокруг своей оси. В комплекте поставляются 6 адаптеров для установки панорамной головы. Верхняя часть головки передвигает камеру по вертикали,нижняя часть передвигает камеру по горизонтали. Материал изготовления панорамной головы – высокопрочный алюминий.
В комплекте также предусмотрено 8 удлиняющих стержней, изготовленных из высокопрочного анодированного алюминия. Все стержни разной длины, оборудованы отверстиями для крепежных винтов 1/4", что дает возможность установить автогрип под любым углом.
Защитный чехол предохраняет присоски от пыли и влаги, тем самым предотвращая их возможное отсоединение от поверхности. Идеально подходит для работы на открытом пространстве.
Все устройство пакуется в кейс. Внутри кейс наполнен мягким пенопластом серого цвета с выемками для оборудования. Обеспечивает безопасность во время перевозок.