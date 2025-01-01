images
Proaim Camtree G-91-B автогрип для фиксации камеры до 5 кг

Proaim Camtree G-91 – универсальный автогрип подходит для фиксации камер до 5 кг на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Для удержания камеры используются прочные присоски. Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.

 

 

Описание

Профессиональный автогрип отличается высоким качеством изготовления и надежностью в эксплуатации. Присоски изготовлены из очень легкого материала. Защита для автогрипа крепится на присоски, обеспечивая надежную защиту резиновой части устройств от грязи и пыли. Устройства устойчивы к погодным условиям, что позволяет использовать их при съемках на открытом воздухе.

Характеристики:

  • изготовлен из высокопрочного легкого алюминия
  • 7 удлиняющих стержней с отверстиями для крепежных винтов 1/4"
  • 6 универсальных замков из высокопрочного ABS пластика
  • 3 стержня длиной 6" 
Площадка для камеры обеспечивает прочную фиксацию оборудования на автогрипе. Для регулировки уровня установки есть специальный рычаг.
 
В комплекте с данной моделью поставляются 6 замков для фиксации положения камеры. Конструкция замков позволяют регулировать положение камеры и фиксировать ее под любым углом. Легковесная конструкция присосок позволяет выдерживать массу камеры до 5 кг. Фиксация, как и отсоединение, присосок происходит при помощи рычага. В комплекте поставляется 6 присосок. Для более прочной фиксации автогрипа на поверхности в комплекте предусмотрены специальные провода (3 шт.).
 
Конструкция панорамной головы позволяет вращать камеру вокруг своей оси. В комплекте поставляются 6 адаптеров для установки панорамной головы. Верхняя часть головки передвигает камеру по вертикали,нижняя часть передвигает камеру по горизонтали. Материал изготовления панорамной головы – высокопрочный алюминий.
 
В комплекте также предусмотрено 8 удлиняющих стержней, изготовленных из высокопрочного анодированного алюминия. Все стержни разной длины, оборудованы отверстиями для крепежных винтов 1/4", что дает возможность установить автогрип под любым углом.   
 
Защитный чехол предохраняет присоски от пыли и влаги, тем самым предотвращая их возможное отсоединение от поверхности. Идеально подходит для работы на открытом пространстве. 
 
Все устройство пакуется в кейс. Внутри кейс наполнен мягким пенопластом серого цвета с выемками для оборудования. Обеспечивает безопасность во время перевозок.

Комплектация

  • Автогрип Camtree Gripper G-91 (G-91-B).

