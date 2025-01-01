Proaim Camtree G-51 автогрип для фиксации камеры до 2,7 кг

Москва
Proaim Camtree G-51 – автогрип подходит для фиксации камер до 2,7 кг на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Для удержания камеры используются прочные присоски. Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.
В комплекте с автогрипом поставляются штанги двух размеров: 3" и 6". Длина штанг регулируется. Устройства выполнены из высокопрочного ABS пластика. На обоих концах штанги расположены крепления для винтов 1/4".
Камера присоединяется к автогрипу при помощи втулки. Универсальная втулка выдерживает массу камеры до 3,5 кг. Устройство оснащено отверстиями для установки штанг в различных положениях. Боковые отверстия необходимы для установки в строго горизонтальном положении, а отверстия на внутреннем и внешнем контурах – для установки под углом. Легковесная конструкция присосок позволяет выдерживать массу камеры до 3,5 кг. Фиксация, как и отсоединение, присосок происходит при помощи рычага. Защита для присосок поставляется в комплекте с автогрипом. Она крепится на присоски, обеспечивая надежную защиту резиновой части устройств от грязи и пыли.
Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 6 шарнирных головок. Верхняя головка обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.
Кейс для транспортировки также поставляется в комплекте с автогрипом. Внутри кейс наполнен мягким пенопластом серого цвета с выемками для оборудования. Обеспечивает безопасность во время перевозок.
Характеристики:
(G51)
