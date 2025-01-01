images
Proaim Camtree G-21 автогрип для фиксации камеры до 2,1 кг

Proaim Camtree G-21 автогрип для фиксации камеры до 2,1 кг

Proaim
Артикул: NVF-1555

Proaim Camtree G-21автогрип подходит для фиксации камер до 2,1 кг на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Устройство обеспечивает надежную фиксацию камеры на поверхности транспортного средства при скорости движения не более 40 км/ч. Для удержания камеры используются прочные присоски. Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.

Описание

Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,1 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.

Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.

(CG21)

Комплектация

  • Присоски – 2 шт.
  • Алюминиевый стержень длиной 10".
  • Шаровая голова для крепления камеры.
  • Шарнирные головы – 2 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Лан Цзишань
Лан Цзишань
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Амира Фриц
Амира Фриц
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера