Proaim Camtree G-21 автогрип для фиксации камеры до 2,1 кг

Описание

Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,1 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.

Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.

(CG21)