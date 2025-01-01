Proaim Camtree G-21 автогрип для фиксации камеры до 2,1 кг

Москва
Proaim Camtree G-21 – автогрип подходит для фиксации камер до 2,1 кг на поверхности любых транспортных средств (как внутри, так и снаружи). Устройство обеспечивает надежную фиксацию камеры на поверхности транспортного средства при скорости движения не более 40 км/ч. Для удержания камеры используются прочные присоски. Позволяет вести плавную съемку в движении без тряски в кадре.
Конструкция присосок очень прочная и позволяет выдерживать массу камеры до 2,1 кг. С легкостью крепится к поверхности транспортного средства при помощи рычагов.
Шарнирные головы обеспечивают плавное равномерное движение камеры. Изготовлены из высокопрочного материала. Головы соединяют две штанги. В комплекте поставляется 2 шарнирные головки. Верхняя обеспечивает движение в вертикальной плоскости, нижняя – в горизонтальной.
