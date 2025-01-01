Proaim Camtree G-2BH автогрип

Описание

Присоски идеально подходят для фиксации небольших камер снаружи или внутри транспортного средства (крепятся к стеклу или другой гладкой поверхности). Присоска отсоединяется и крепится при помощи рычага.

Шарнирные головки отличаются сверхпрочной конструкцией. Подходят для установки на все стандартные штативы с креплением 1/4". Шарнирные головки позволяют двигать и устанавливать камеру под необходимым углом. Обеспечивают мягкое и плавное движение и прочную фиксацию.

Характеристики:

высота шарнирной головки, см – 10,1

вес, г – 220

диаметр, см – 5,2

(G2BH)