Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Proaim Camtree G-2BH – автогрип предназначен для крепления DV, HDV и DSLR камер снаружи или внутри транспортного средства (крепятся к стеклу или другой гладкой поверхности). Устройство обеспечивает надежную фиксацию камеры на поверхности транспорта при скорости движения не более 40 км/ч. Для удержания камеры используются прочные присоски. Для камер до 1,5 кг.
Присоски идеально подходят для фиксации небольших камер снаружи или внутри транспортного средства (крепятся к стеклу или другой гладкой поверхности). Присоска отсоединяется и крепится при помощи рычага.
Шарнирные головки отличаются сверхпрочной конструкцией. Подходят для установки на все стандартные штативы с креплением 1/4". Шарнирные головки позволяют двигать и устанавливать камеру под необходимым углом. Обеспечивают мягкое и плавное движение и прочную фиксацию.
Характеристики:
(G2BH)
