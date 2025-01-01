images
Proaim Camtree G-2BH автогрип

Proaim Camtree G-2BH автогрип

Proaim
Артикул: NVF-1772

Proaim Camtree G-2BH – автогрип предназначен для крепления DV, HDV и DSLR камер снаружи или внутри транспортного средства (крепятся к стеклу или другой гладкой поверхности). Устройство обеспечивает надежную фиксацию камеры на поверхности транспорта при скорости движения не более 40 км/ч. Для удержания камеры используются прочные присоски. Для камер до 1,5 кг.

Описание

Присоски идеально подходят для фиксации небольших камер снаружи или внутри транспортного средства (крепятся к стеклу или другой гладкой поверхности). Присоска отсоединяется и крепится при помощи рычага.

Шарнирные головки отличаются сверхпрочной конструкцией. Подходят для установки на все стандартные штативы с креплением 1/4". Шарнирные головки позволяют двигать и устанавливать камеру под необходимым углом. Обеспечивают мягкое и плавное движение и прочную фиксацию.

Характеристики:

  • высота шарнирной головки, см – 10,1
  • вес, г – 220
  • диаметр, см – 5,2

(G2BH)

Комплектация

  • Присоски – 2 шт.
  • Алюминиевый стержень, см – 25,4
  • Шаровая голова для крепления камеры.
  • Шарнирные головы – 2 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера