Slik Standpod алюминиевый монопод с ножками и головой

Slik Standpod алюминиевый монопод с ножками и головой

Slik
Артикул: NVF-5761

Slik Standpod – алюминиевый монопод с тремя складывающимися ножками и головой. За счет такой конструкции обеспечивается стабильность и устойчивость на любой поверхности. Комплектуется чехлом для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики:

  • тип штатива – монопод
  • материал – алюминий
  • максимальная высота, мм – 1775
  • длина в сложенном состоянии, мм – 720
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • количество секций ног – 4
  • вес, кг – 0,72

Grifon FLH-07 адаптер
Арт. NVF-2366
Grifon FLH-07 адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.

350 ₽
Видео

Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
