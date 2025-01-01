images
Falcon Eyes MP-15C монопод 155 см

Falcon Eyes MP-15C монопод 155 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-249

Falcon Eyes MP-15C – компактный и легкий монопод, состоящий из четырех секций. Предназначен для фиксации положения камеры при съемке. Изготовлен из специального магниевого сплава. Качественные фиксаторы ножек монопода обеспечивают устойчивость при фотосъемке. Монопод оснащен головой с тремя степенями свободы и механизмом подъема.

 

Описание

Возможна установка штативной головы с установочной резьбой 3/8” или 1/4”. Рекомендуется устанавливать на монопод штативные шаровые головы серии BH.

Шарнирная опора имеет возможность свободного вращения вокруг оси монопода на 360 градусов. А также U-образный вырез позволяет производить наклон монопода на угол до 90 градусов. Мягкая накладка рукоятки создает дополнительное удобство и защиту от проскальзывания при работе с моноподом.

Характеристики:

  • максимальная высота – 1550 мм
  • высота в сложенном виде – 540 мм
  • количество секций – 4
  • диаметр секций – 27/24/21/18 мм
  • максимальная нагрузка – 6 кг
  • материал – карбон
  • вес – 0,45 кг
  • установочная резьба – 1/4”,3/8”
  • диаметр установочной базы для штативной головы – 50 мм

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon FLH-07 адаптер
Арт. NVF-2366
Grifon FLH-07 адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.

350 ₽
В корзину

Видео

Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера