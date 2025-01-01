Fujimi M170 легкий алюминиевый монопод

Артикул: NVF-2033

Fujimi M170 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 10 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.