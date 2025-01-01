Fujimi M170 легкий алюминиевый монопод

images
Fujimi
Fujimi M170 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 10 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 50
  • минимальная высота съемки, см – 52
  • максимальная высота съемки, см – 164
  • диаметр, мм – 29 мм
  • вес, кг – 0,400
  • съемка в вертикальном формате – есть
  • цвет – черный

