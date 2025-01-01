Falcon Eyes МТ-0024 штатив для съемки с нижних точек

Трипод предназначен для съемки с нижних точек. Высота штатива в рабочем положении регулируется в диапазоне от 28 до 49 см. Штатив оснащен пузырьковым уровнем и пластиковой рукояткой длиной 18 см. Секции ножек штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Быстросъемная площадка размером 50×55 мм с пробковой подложкой надежно крепится стопорным механизмом. Штатив оснащен резиновыми наконечниками и микролифтом для подъема центральной колонны.
Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 29
- максимальная высота, см – 49
- минимальная высота, см – 28
- голова – 3D, пластик
- посадочный винт для камеры – 1/4"
- вес, г – 73