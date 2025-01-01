images
Falcon Eyes МТ-0024 штатив для съемки с нижних точек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-580

Falcon Eyes МТ-0024 – легкий и прочный трехсекционный штатив для съемки с нижних точек. Максимальная нагрузка – 3 кг, оснащен шаровой головой, комплектуется чехлом.

Описание

Трипод предназначен для съемки с нижних точек. Высота штатива в рабочем положении регулируется в диапазоне от 28 до 49 см. Штатив оснащен пузырьковым уровнем и пластиковой рукояткой длиной 18 см. Секции ножек штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Быстросъемная площадка размером 50×55 мм с пробковой подложкой надежно крепится стопорным механизмом. Штатив оснащен резиновыми наконечниками и микролифтом для подъема центральной колонны.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 29
  • максимальная высота, см – 49
  • минимальная высота, см – 28
  • голова – 3D, пластик
  • посадочный винт для камеры – 1/4"
  • вес, г – 73

