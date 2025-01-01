images
Manfrotto MKPIXIEX-BK мини-штатив для экшен-камер
Manfrotto
Артикул: NVF-6414

Manfrotto MKPIXIEX-BK – мини-штатив для экшен-камер. Является идеальным выбором для любителей спорта, туристических фотографов и видеооператоров, желающих запечатлеть интересные моменты.

Описание

PIXI Xtreme комплектуется головкой для установки GoPro®. Его можно использовать в качестве штатива или эргономичной ручки для селфи.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • максимальная высота, см – 16
  • длина в сложенном состоянии, см – 21
  • безопасная нагрузка, кг – 1
  • голова – шаровая
  • вес, г – 650

Ошибка

Ваша корзина

