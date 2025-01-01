Falcon Eyes TablePod 210 штатив настольный

Falcon Eyes МТ-210 – штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4 дюйма, максимальная высота 120 мм. Удобный в использовании и транспортировке штатив будет всегда под рукой благодаря малому весу и компактным размерам. Штатив комплектуется ремешком на запястье.
Специальное подвижное кольцо ограничивает угол наклона ног и позволяет регулировать высоту штатива. Резиновые наконечники на ногах обеспечат устойчивость на скользких поверхностях.
Шаровая головка с площадкой диаметром 24 мм имеет стандартное крепление диаметром 1/4 дюйма и фиксируется боковым микровинтом. На площадке установлена рельефная резиновая вставка, благодаря этому камера не будет проскальзывать при съемке.
Держатель для телефона приобретается отдельно.
Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, мм – 130
- максимальная высота штатива, мм – 120
- минимальная высота штатива, мм – 85
- штативная голова – шаровая, несменная
- быстросъемная площадка – нет
- диаметр площадки, мм – 24
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- пузырьковый уровень – нет
- количество секций штативной ноги – 1
- материал штатива – алюминиевый сплав
- вес штатива с головой, г – 90