images
Falcon Eyes TablePod 210 штатив настольный

Falcon Eyes TablePod 210 штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6031

Falcon Eyes TablePod 210 – штатив настольный с шаровой головой, 1 секция, рабочая высота 85-120 мм, вес 90 г, ремешок на запястье.

Описание

Falcon Eyes МТ-210 – штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4 дюйма, максимальная высота 120 мм. Удобный в использовании и транспортировке штатив будет всегда под рукой благодаря малому весу и компактным размерам. Штатив комплектуется ремешком на запястье.

Специальное подвижное кольцо ограничивает угол наклона ног и позволяет регулировать высоту штатива. Резиновые наконечники на ногах обеспечат устойчивость на скользких поверхностях.

Шаровая головка с площадкой диаметром 24 мм имеет стандартное крепление диаметром 1/4 дюйма и фиксируется боковым микровинтом. На площадке установлена рельефная резиновая вставка, благодаря этому камера не будет проскальзывать при съемке.

Держатель для телефона приобретается отдельно.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, мм – 130
  • максимальная высота штатива, мм – 120
  • минимальная высота штатива, мм – 85
  • штативная голова – шаровая, несменная
  • быстросъемная площадка – нет
  • диаметр площадки, мм – 24
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций штативной ноги – 1
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, г – 90

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Арт. NVF-2180
Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.

530 ₽
В корзину
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Арт. NVF-6373
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.

Фоны приобретаются отдельно.

13 230 ₽
В корзину

Видео

Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера