Cullmann ALPHA 20 настольный штатив

Описание

Штатив с шаровой головой, используется как настольный или переносной штатив. Ножки закруглены и имеют резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.

Характеристики: