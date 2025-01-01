images
Cullmann ALPHA 20 настольный штатив
Cullmann
Артикул: NVF-6206

Настольный штатив Cullmann ALPHA 20.

Мини-штатив, максимальная высота - 18 см, минимальная высота - 7 см, в сложенном состоянии - 14,5 см, максимальная нагрузка - 0,5 кг, вес - 90 г.

Описание

Штатив с шаровой головой, используется как настольный или переносной штатив. Ножки закруглены и имеют резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.

Характеристики:

  • максимальная высота - 18 см
  • минимальная высота - 7 см
  • в сложенном состоянии - 14,5 см
  • максимальная нагрузка - 0,5 кг
  • вес - 90 г

