Phottix SC-28 (38320) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Nikon

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
С выносным TTL-синхрокабелем Phottix SC-28 (38320) есть возможность использовать вспышки Nikon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии около 3 метров от камеры при сохранении полной функциональности.
Совместим со вспышками: Nikon SB-900, SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22.
Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen