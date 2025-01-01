images
Phottix SC-28 (38320) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Nikon

Phottix SC-28 (38320) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Nikon

Phottix
С выносным TTL-синхрокабелем Phottix SC-28 (38320) есть возможность использовать вспышки Nikon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии около 3 метров от камеры при сохранении полной функциональности.

Совместим со вспышками: Nikon SB-900, SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22.

 

Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.

