Phottix SC-28 (38320) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Nikon

Артикул: NVF-708

С выносным TTL-синхрокабелем Phottix SC-28 (38320) есть возможность использовать вспышки Nikon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии около 3 метров от камеры при сохранении полной функциональности.

Совместим со вспышками: Nikon SB-900, SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22.