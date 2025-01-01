images
Yongnuo YN-E3-RX E-TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору Yongnuo E3-RT
YongNuo
Артикул: NVF-6818

Yongnuo YN-E3-RX E-TTL – дополнительный приемник к радиосинхронизатору Yongnuo E3-RT. Служит для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL.

Описание

Для запуска вспышек необходимо использовать передатчик Yongnuo YN-E3-RT (либо Canon ST-E3-RT). Если вы используете систему на основе вспышек 600EX-RT, но хотите дополнить ее другими TTL-вспышками, то этот приемник – идеальное решение. Используя YNE3-RX, с одного передатчика E3-RT вы сможете запускать неограниченное количество вспышек, как ручных, так и имеющих TTL режим.

Характеристики:

  • поддерживаемые режимы – E-TTL, M, Multi
  • порты – USB, PC-порт
  • экран – LCD
  • дистанционный спуск затвора – есть
  • совместимые вспышки – Yongnuo YN-600EX-RT, YN-568EX (II), YN-565C (II), YN-468C (II), YN-467C (II), YN-465C, Canon 600EX (RT), 580EXII, 430EXII
  • совместимые синхронизаторы – YN-E3-RT, ST-E3-RT

Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Съемка еды в движении
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

