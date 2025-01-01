Yongnuo YN-E3-RX E-TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору Yongnuo E3-RT

Описание

Для запуска вспышек необходимо использовать передатчик Yongnuo YN-E3-RT (либо Canon ST-E3-RT). Если вы используете систему на основе вспышек 600EX-RT, но хотите дополнить ее другими TTL-вспышками, то этот приемник – идеальное решение. Используя YNE3-RX, с одного передатчика E3-RT вы сможете запускать неограниченное количество вспышек, как ручных, так и имеющих TTL режим.

Характеристики: