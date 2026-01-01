Yongnuo YN-622C Canon E-TTL II комплект TTL-синхронизации

Yongnuo YN-622C Canon E-TTL II комплект TTL-синхронизации

Трансивер Yongnuo YN-622C самостоятельно определяет необходимость работы в режиме передатчика или приемника. При помощи трансивера Yongnuo YN-622C можно дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию FP (если камера и/или вспышка поддерживает данную функцию) и работу по второй шторке.

Совместимость:
Камеры:
  • Canon EOS 1D Mark III / 1D Mark IV / 1Ds Mark III / 5D Mark II / 5D Mark III / 7D / 40D / 50D / 60D / 450D / 500D / 550D / 600D / 650D / 1000D / 1100D
Вспышки (поддержка беспроводного управления через меню камеры):
  • Canon 600EX / 600EX-RT / 580EX II / 430EX II / 320EX / 270EX II
  • YongNuo YN-565EX / YN468 / YN468 II / YN467 / YN467 II / YN465
Функции транссивера:
  • Режимы: E-TTL/Ручной/Мульти
  • Синхронизация: по первой шторке, по второй шторке, высокоскоростная синхронизация(HSS / FP), макс. 1/8000 сек.
  • Удаленное управление вспышками через меню фотокамеры
  • Поддержка E-TTL/Ручного режима/Мультирежим смешанного управления вспышками
  • Сквозной E-TTL-канал
  • Поддержка компенсации экспозиции (FEC)
  • Поддержка брекетинга экспозиции (FEB)
  • Поддержка фиксации экспозиции (FEL)
  • Поддержка модулирования вспышки
  • Поддержка группового E-TTL-режима (все группы; А:В; А:В С)
  • Поддержка Ручного режима/Мультигрупп (все группы; А:В; А:В С)
  • Поддержка зума вспышки (авто/ручная)
  • Поддержка AF вспомогательного луч
  • Поддержка РС порта, функции стробоскопа и синхронизации по 1 шторке/по 2 шторке/HSS
  • Синхронизация в режиме live-view
  • Поддержка высокоскоростной синхронизации в режиме непрерывной съемки
  • Совместимость со всеми  YongNuo/Canon EX-II сериями вспышек
  • Поддержка синхронизации по центральному каналу (макс. 1/250 с)

Комплектация

  • трансивер – 2 шт.
  • инструкция – 1 шт.

 

Полезные ссылки:

Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

 

Диана Арбус
Диана Арбус
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
