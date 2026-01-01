Visico VC-816TX передатчик для VC-816

Описание

Система радиосинхронизации работает на частоте 2.4GHz ,что обеспечивает дальность связи до 100м и высокую устойчивость к помехам. Передатчик VC-816TX совместим со всеми моделями фотоаппаратов оснащенных разъемом для установки внешней вспышки с центральным контактом, исключение составляют фотоаппараты Sony, требующие специального переходника. Для дополнительных возможностей на корпусе находится разъем для синхрокабеля 3.5мм

Использование системы радиосинхронизации Visico, имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с классическими способами: не требуются синхрокабели и провода, не ограничивается передвижение фотографа, не требуется прямая видимость вспышек, гарантированное срабатывание всех вспышек, при использовании нескольких передатчиков на разных каналах - в студии могут одновременно работать несколько фотографов, не мешая друг другу.

Характеристики: