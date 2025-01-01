images
Visico Radio Trigger VC-816 16-канальный радиосинхронизатор

Visico
Артикул: NVF-1604

Visico Radio Trigger VC-816 – шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с питанием приемника от сети, что позволяет не использовать батарейки для применика. 16 каналов позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу.

Описание

Комплектация

  • Приемник
  • Передатчик
  • Переходник 6,3 - 3,5
  • Синхрошнур для камер без горячего башмака

Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).

В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

