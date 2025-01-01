Visico Radio Trigger VC-816 16-канальный радиосинхронизатор

Артикул: NVF-1604

Visico Radio Trigger VC-816 – шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с питанием приемника от сети, что позволяет не использовать батарейки для применика. 16 каналов позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу.