Shanny SN-E3-RT передатчик для вспышек системы Canon 600EX-RT и YN600EX-RT

Описание

Трансмиттер работает практически как оригинальный Canon ST-E3-RT за небольшими исключениями.В режиме GR для каждой из пяти групп можно выбрать только TTL/M/OFF. Снята блокировка спуска затвора в отсутствии сигнала готовности ведомых вспышек. Не отображается индикация о готовности ведомых вспышек. Не отображается индикация о перегрева ведомых вспышек.