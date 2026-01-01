Shanny SN-E3-RT передатчик для вспышек системы Canon 600EX-RT и YN600EX-RT

Shanny
Артикул: NVF-3106

Shanny SN-E3-RT – системный оптический и радиотрансмиттер с двухсторонним обменом данных для радиосинхронизатора под вспышки системы Canon 600EX-RT и YN600EX-RT. Уникальный трансмиттер объединяет в одном корпусе функции оптического трансмиттера Canon ST-E2 и радиотрансмиттера Canon ST-E3-RT.

Описание

Трансмиттер работает практически как оригинальный Canon ST-E3-RT за небольшими исключениями.В режиме GR для каждой из пяти групп можно выбрать только TTL/M/OFF. Снята блокировка спуска затвора в отсутствии сигнала готовности ведомых вспышек. Не отображается индикация о готовности ведомых вспышек. Не отображается индикация о перегрева ведомых вспышек.

 
Характеристики:
  • несущая радиочастота – 2.4GHz
  • дальность действия – до 20 метров в оптическом режиме и до 100 метров в режиме RT
  • количество каналов в оптическом режиме – 4
  • количество групп в режимах M, E-TTL, Multi – 3 (A/B/C)
  • количество каналов в режиме RT – 15 фиксированных каналов, 1 автоматический канал
  • количество пользовательских ID – 0000-9999
  • количество групп в режиме GR – 5 (A/B/C/D/E)
  • питание – 2,2-3,4 вольта (две батареи или два аккумулятора типоразмера АА/LR6)
  • размеры, мм – 67,4х61,5х77,4

Модель оснащена цветным ЖК-дисплеем с высокой четкостью отображения и возможностью выбора цвета фона и символов. Имеется кнопка TEST/индикатор подтверждения заряда ведущей вспышки и механизм быстрой блокировки кнопок. Также есть порт дистанционного спуска затвора и USB-порт.

Функции системного контроля и синхронизации:

  • поддержка оптической и радиосинхронизации
  • синхронизация по 1-й шторке, HSS
  • поддерживаемые режимы – E-TTLII/M/Multi/GR
  • соотношения в E-TTLII
  • компенсация экспозиции вспышки (FEC)
  • фиксация экспозиции вспышки (FEL)
  • брекетинг экспозиции вспышки
  • моделирующий свет
  • Linked Shot
  • дистанционный спуск затвора
  • пробуждение вспышки
  • функция TEST
  • подсветка автофокуса 
  В качестве ведомого и ведущего устройства совместим:
  • CANON – ST-E3-RT, 600EX-RT,
  • SHANNY – SN-E3-RT, SN600EX-RT, SN600C-RT
  • YongNuo – YN-E3-RT, YN-600EX-RT
В качестве ведомого устройства:
  • SHANNY SN600C-RT 
  • SHANNY SN-E3-MD
В качестве ведомого устройства с модулем SN-E3-MD:
  • SHANNY SN600SС
  • SHANNY SN600SN
Прямая совместимость ведомых вспышек в оптическом режиме:
  • все вспышки совместимые с беспроводной оптической системой Canon Wireless
  • все вспышки SHANNYдля Canon (SHANNY SN600C не поддерживает беспроводное оптическое управление в E-TTLII, только M)

Комплектация

  • Трансмиттер – 1 шт.
  • Кабель с разъемами 2,5 мм с обоих концов – 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.

