Lumifor LRT-WT4-NUH 4-канальный радиосинхронизатор для Nikon + PC-3,5 мм

Lumifor LRT-WT4-NUH 4-канальный радиосинхронизатор для Nikon + PC-3,5 мм

Lumifor
Артикул: OLE-1063

Lumifor LRT-WT4-NUH – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-NUH. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Nikon и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Приемник имеет дополнительный адаптер для крепления студийного зонта. Работает на частоте 433,075МГц.   

Lumifor LRT-WT4-NUH 4-канальный радиосинхронизатор для Nikon + PC-3,5 мм

