Godox TimoLink TX беспроводной DMX передатчик
Godox
Артикул: MTG-1845

Godox TimoLink TX беспроводной DMX передатчик. 

Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. 

Описание

Беспроводной DMX-передатчик TimoLink TX и DMX-приемник TimoLink RX, созданные на основе технологии CRMX от Lumenradio, совместимы с осветительными приборами Godox или приборами других брендов, поддерживающими функцию DMX-управления. Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. При этом приемник TimoLink RX безупречно работает с DMX-совместимыми осветителями, которые не оснащены беспроводными модулями (например, осветители серии LD и некоторые из серий UL, TL и KNOWLED M), и обеспечивает им возможность беспроводного DMX-управления. TimoLink TX и TimoLink RX идеально подходят для кинопроизводства, телевещания и других задач, где требуется точное беспроводное управление параметрами осветителей. 

Благодаря поддержке автоматического переключения частоты TimoLink TX и TimoLink RX всегда обеспечивают стабильный сигнал CRMX в пределах 300 м даже в чрезвычайно сложных условиях на съемочной площадке.

Разъемы можно поворачивать на 270°, что обеспечивает более широкую совместимость с различными конструкциями интерфейсов.

Беспроводной DMX-приемник TimoLink RX может работать с осветительными приборами, не имеющими встроенного модуля CRMX, и позволяет реализовать беспроводное DMX-управление.

Характеристики:

  • Название Беспроводной DMX-передатчик
  • Модель TimoLink TX
  • Входной параметр 5В⎓280мА
  • Цвета сигнального индикатора 8
  • Разъем питания Type-C
  • Совместимые модели Контроллер DMX512 
  • DMX штекер Поворотный на 270°
  • Дистанция управления Макс. 300 м на открытом пространстве без барьеров
  • Рабочая температура окружающей среды -20~45°C
  • Размер 141×96×26мм
  • Вес нетто 89 г.

