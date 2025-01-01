Godox TimoLink TX беспроводной DMX передатчик. 

Описание

Беспроводной DMX-передатчик TimoLink TX и DMX-приемник TimoLink RX, созданные на основе технологии CRMX от Lumenradio, совместимы с осветительными приборами Godox или приборами других брендов, поддерживающими функцию DMX-управления. Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. При этом приемник TimoLink RX безупречно работает с DMX-совместимыми осветителями, которые не оснащены беспроводными модулями (например, осветители серии LD и некоторые из серий UL, TL и KNOWLED M), и обеспечивает им возможность беспроводного DMX-управления. TimoLink TX и TimoLink RX идеально подходят для кинопроизводства, телевещания и других задач, где требуется точное беспроводное управление параметрами осветителей.

Благодаря поддержке автоматического переключения частоты TimoLink TX и TimoLink RX всегда обеспечивают стабильный сигнал CRMX в пределах 300 м даже в чрезвычайно сложных условиях на съемочной площадке.

Разъемы можно поворачивать на 270°, что обеспечивает более широкую совместимость с различными конструкциями интерфейсов.

Беспроводной DMX-приемник TimoLink RX может работать с осветительными приборами, не имеющими встроенного модуля CRMX, и позволяет реализовать беспроводное DMX-управление.

Характеристики: