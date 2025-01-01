images
Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор
Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор
Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор
Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор
Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор

Elinchrom SkyPort WIFI (19356) радиосинхронизатор

Elinchrom
Артикул: NVF-6950

Elinchrom SkyPort WIFI (19356) – радиосинхронизатор разработанный специально для владельцев профессиональной линейки приборов серии RX с радиусом действия WIFI – до 50 м на открытом пространстве и 20 м в помещении. Имеет возможность управления с помощью iPhohe, IPad, Ipod Touch.

Описание

Характеристики:

  • встроенный литий-ионный аккумулятор с зарядом на, ч – 10
  • время зарядки аккумулятора, ч – 3
  • светодиодная индикация – есть
  • частотных каналов – 8
  • рабочих групп – 4
  • беспроводная возможность обновления прошивки – с EL Sky Port 3,0 PC/MAC
  • автоматический режим – есть

