Артикул: NVF-6950

Elinchrom SkyPort WIFI (19356) – радиосинхронизатор разработанный специально для владельцев профессиональной линейки приборов серии RX с радиусом действия WIFI – до 50 м на открытом пространстве и 20 м в помещении. Имеет возможность управления с помощью iPhohe, IPad, Ipod Touch.