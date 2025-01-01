Москва
Elinchrom SkyPort USB Transceiver Speed MKII (19363) – радиосинхронизатор для RX Elinchrom. Устройство применяется для управления системой вспышек с помощью компьютера.
Также устройство позволяет ввести дополнительные функции, такие как: программируемую задержку импульса, заданную серию вспышек, режим стробоскопа. Работает со всеми приборами Elinhrom серий RX (с генераторами RangerQuadra RX – с сер. номерами от 4001 и выше). ELC Pro HD и ELB 400.
