Elinchrom
Артикул: NVF-6949

Elinchrom SkyPort USB Transceiver Speed (19348) – радиосинхронизатор для RX Elinchrom. Устройство применяется для управления системой вспышек с помощью компьютера. 

Также устройство позволяет ввести дополнительные функции, такие как: программируемую задержку импульса, заданную серию вспышек, режим стробоскопа. Работает со всеми приборами Elinhrom серий RX (с генераторами RangerQuadra RX – с сер. номерами от 4001 и выше).

