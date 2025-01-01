Elinchrom SkyPort Transceiver (19353) радиосинхронизатор для RX Elinchrom

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom SkyPort Transceiver (19353) – радиосинхронизатор для осветительного оборудования Elinchrom с индексом RX не имеющих встроенной синхронизации.
Модуль трансивер EL-SkyPort Tranciever RX 19353.1 дает возможность осуществлять синхронизацию приборов через модуль USB Transceiver RX (используется интегрированный интерфейс для запуска и оперативного контроля с помощью компьютера) и через модуль Transmitter Speed (путем непосредственного управления с помощью прибора Transmitter Speed, или путем подключения его на горячий башмак) фирмы Elinchrom.
Трансивер не имеет собственного источника питания, он запитывается при подсоединении к приборам серии RX (Style RX, Digital RX или Ranger RX) через специальное гнездо управления на панели осветительного прибора. Все что остается, включить сам осветительный прибор и модуль Tranciever RX 19353.1 готов к использованию.
Для управления мощностью вспышки, включением и выключением пилотного света и осуществления синхронизации достаточно использовать Tranciever RX 19353 вместе с модулем Transmitter Speed 19350.
Скачав программное обеспечение EL-Skyport последней версии и подключив моудль USB Transceiver RX вы получите возможность через синхронизацию управлять всеми расширенными функциями приборов серии RX. Программное обеспечение EL-Skyport также предлагает управление дополнительными функциями, такими как программируемая задержка вспышки для определенной очередности; ждущий режим вспышки (активирует и деактивирует запуск вспышки) и другие опции контроля. Скачать программное обеспечение EL-Skyport можно с официального сайта Elinchrom.
Особенности:
Внимание! Новая функция радиосинхронизации от фирмы Elinchrom (выбор режима синхронизации NORMAL или SPEED) – SPEED, недоступна для приемопередатчика Transceiver RX. Особенность синхронизации – SPEED (выбор выдержки затвора для зеркальных камер до 1/250 с) доступна только с модулем Universal Speed 19347. Функция установки мощности вспышки недоступна с использованием модуля Universal Speed 19347!
Совместим с приборами Elinchrom RX:
Сетевые генераторы – Digital RX 1200/2400.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов