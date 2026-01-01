Elinchrom EL Transciever RX (19353) трансивер для стандартного синхронизатора

Трансивер Elinchrom EL Transciever (19353) позволяет синхронизировать приборы через модуль USB Transceiver RX, используя интегрированный интерфейс для запуска и оперативного контроля с помощью компьютера, и с помощью модуля Transmitter Speed. С помощью данного модуля можно управлять мощностью вспышки, включением и выключением пилотного света.

Для управления расширенными функциями приборов серии RX необходимо программное обеспечение EL-Skyport последней версии и средство синхронизации – модуль USB Transceiver RX. EL-Skyport позволит дополнить управление программируемой задержкой вспышки или перевести ее в ждущий режим. В новых версиях программы доступны различные опции управления.