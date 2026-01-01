23-го февраля СПб - вых, Москва с 11 до 18-00
Elinchrom EL Transciever RX (19353) трансивер для стандартного синхронизатора

Elinchrom EL Transciever RX (19353) трансивер для стандартного синхронизатора

Elinchrom
Артикул: OLE-0361

Elinchrom EL Transciever (19353) подходит только для приборов Elinchrom серии RX (Style RX, Digital RX или Ranger RX). Батарея для работы не требуется – достаточно подключить трансивер к прибору, и он готов к использованию. У Elinchrom EL Transciever (19353) – 4 рабочие группы и 8 каналов.

Описание

Трансивер Elinchrom EL Transciever (19353) позволяет синхронизировать приборы через модуль USB Transceiver RX, используя интегрированный интерфейс для запуска и оперативного контроля с помощью компьютера, и с помощью модуля Transmitter Speed. С помощью данного модуля можно управлять мощностью вспышки, включением и выключением пилотного света. 
 
Для управления расширенными функциями приборов серии RX необходимо программное обеспечение EL-Skyport последней версии и средство синхронизации – модуль USB Transceiver RX. EL-Skyport позволит дополнить управление программируемой задержкой вспышки или перевести ее в ждущий режим. В новых версиях программы доступны различные опции управления.
 
ВНИМАНИЕ! Особенность синхронизации – SPEED (скорость затвора для зеркальных камер до 1/250 с) возможна только с модулем Universal Speed (19347). Установка мощности вспышки не доступна с применением модуля Universal Speed (19347).
 
Совместимость с приборами Elinchrom RX: 
Моноблоки – Style RX 300 / 600 / 1200
Батарейные генераторы – Ranger RX/Ranger RX Speed/Ranger RX Speed AS (требуется адаптер Tranceiver RX для Ranger RX Universal Speed (19347), который поставляется с каждым новым генератором Ranger RX)
Сетевые генераторы – Digital RX 1200 / 2400

