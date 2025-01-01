images
Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) стандартный синхронизатор со встроенным ресивером

Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) стандартный синхронизатор со встроенным ресивером

Elinchrom
Артикул: OLE-0360

Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) – стандартный четырехканальный синхронизатор для студийных приборов со встроенным приемником (ресивером). Входит в комплекты D-Lite 2 и D-Lite 4 Set, а теперь его можно приобрести отдельно. Подходит для приборов Elinchrom со встроенным EL-Skyport ресивером, таких как D-Lite RX ONE, BXRi 250/500 и Ranger Quadra AS.

 

Описание

Синхронизатор Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) устанавливается на горячий башмак камеры, имеет два режима работы: STANDARD и SPEED. Модель оснащена LED-диодом, который отображает статус работы в режиме Speed/Normal.

Дополнительные функции: совместимость с новым программным обеспечением EL-Skyport PC/MAC software 3,0.

Режим SPEED доступен для: Ranger Quadra AS, BXRi 250/500, D-Lite и других приборов, при использовании the EL-Skyport Universal Speed.

Технические характеристики:
  • скорость синхронизации, с
    • режим SPEED 1/250
    • режим STANDARD 1/160–1/200
  • количество каналов – 4
  • шифрование безопасности – на 40 битов
  • диапазон действия, м 
    •  50 для режима STANDARD и до 40 в режиме SPEED (в закрытом помещении)
    •  80 для режима STANDARD и до 40 в режиме SPEED (на открытом воздухе)
  • батарея – более чем 30 000 вспышек
  • размер, см – 5х4х2
  • вес, г – 26

