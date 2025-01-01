Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) стандартный синхронизатор со встроенным ресивером

Артикул: OLE-0360

Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) – стандартный четырехканальный синхронизатор для студийных приборов со встроенным приемником (ресивером). Входит в комплекты D-Lite 2 и D-Lite 4 Set, а теперь его можно приобрести отдельно. Подходит для приборов Elinchrom со встроенным EL-Skyport ресивером, таких как D-Lite RX ONE, BXRi 250/500 и Ranger Quadra AS.