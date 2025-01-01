Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) стандартный синхронизатор со встроенным ресивером

Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.
Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).
Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) – стандартный четырехканальный синхронизатор для студийных приборов со встроенным приемником (ресивером). Входит в комплекты D-Lite 2 и D-Lite 4 Set, а теперь его можно приобрести отдельно. Подходит для приборов Elinchrom со встроенным EL-Skyport ресивером, таких как D-Lite RX ONE, BXRi 250/500 и Ranger Quadra AS.
Синхронизатор Elinchrom EL SkyPort Transmitter Eco (19349) устанавливается на горячий башмак камеры, имеет два режима работы: STANDARD и SPEED. Модель оснащена LED-диодом, который отображает статус работы в режиме Speed/Normal.
Дополнительные функции: совместимость с новым программным обеспечением EL-Skyport PC/MAC software 3,0.
Режим SPEED доступен для: Ranger Quadra AS, BXRi 250/500, D-Lite и других приборов, при использовании the EL-Skyport Universal Speed.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
