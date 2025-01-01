Rekam SH-01 горячий башмак для синхрокабеля

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Rekam SH-01 – адаптер типа горячий башмак. В устройстве предусмотрен PC-разъем через который возможно подключение синхрокабеля от студийного импульсного осветителя.
Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)
Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
