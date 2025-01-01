Grifon HS-25 Sa переходник-синхронизатор под Sony

Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.
