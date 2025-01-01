Grifon HS-25 G адаптер для вспышки типа горячий башмак

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
Grifon HS-25 G – адаптер-переходник типа горячий башмак. Предназначен для установки вспышки Sony на фотокамеры системы Canon и Nikon.
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.
Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
