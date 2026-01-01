images
Sintez JL-B-100 генератор мыльных пузырей

Sintez JL-B-100 генератор мыльных пузырей

Sintez
Артикул: NVF-6617

Sintez JL-B-100 – мощное, профессиональное устройство для спецэффектов – генератор мыльных пузырей, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное.

Описание

Характеристики:

  • мощность – 200w
  • напряжение – 220v/50hz
  • емкость, л – 2.5
  • управление – ручное/dmx512
  • размер, см – 62×47,5×54
  • вес, кг – 12

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Euro Standard высококачественная жидкость для генераторов дыма 5 л
Арт. NVF-3188
Euro Standard высококачественная жидкость для генераторов дыма 5 л
Временно нет в наличии

Euro Standard – специальная жидкость, которую добавляют в генераторы, производящие дым. Жидкость бесцветная, не имеет запаха. Объем, л – 4,7. 

1 012 ₽
В корзину

Видео

Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера