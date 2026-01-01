Sintez JL-B-100 генератор мыльных пузырей

Артикул: NVF-6617

Sintez JL-B-100 – мощное, профессиональное устройство для спецэффектов – генератор мыльных пузырей, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное.