Sintez JL-500 дым-машина

Sintez JL-500 дым-машина

Sintez
Артикул: NVF-6609

Sintez JL-500 – специально разработанное устройство для спецэффектов. С помощью дым-машины можно получить реалистичные образы дыма на фотографиях и видео. Прибор имеет ручное управление. 

Описание

Характеристики:

  • мощность, Ват – 500
  • напряжение – 220v/50hz
  • время разогрева, м – 8
  • производительность – 28 куб.м/мин
  • емкость, л – 1,5
  • управление – ручное
  • размер, см – 34×25,5×19,7
  • вес, кг – 2,5

