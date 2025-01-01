images
Sintez Disco Fog HAZE OIL жидкость для генераторов тумана 5 л

Sintez Disco Fog HAZE OIL жидкость для генераторов тумана 5 л

Sintez
Артикул: NVF-6903

Sintez Disco Fog HAZE OIL – жидкость для создания эффекта тумана (на масляной основе). Превосходно подойдет для проведения световых и лазерных шоу с эффектом преломления световых лучей с длительным рассеиванием тумана. Совершенно не имеет запаха!

Описание

Подходит для всех марок Haze-генераторов компрессионного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на масляной основе. Уникальный состав благоприятно влияет на работу дорогостоящего оборудования, не засоряя его.

Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!

При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться у врача.

Условия хранения – хранить в закрытой таре при температуре -10 град. до +40, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Фасовка – канистра пластиковая 5 литров. Упаковка – 4 канистры в картонной коробке.

