Sintez Disco Fog HAZE OIL жидкость для генераторов тумана 5 л

Описание

Подходит для всех марок Haze-генераторов компрессионного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на масляной основе. Уникальный состав благоприятно влияет на работу дорогостоящего оборудования, не засоряя его.

Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!