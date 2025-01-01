Sintez Disco Fog HAZE I жидкость для генераторов тумана легкий туман

Москва
Sintez Disco Fog HAZE I – жидкость для генераторов дыма, для создания эффекта легкого тумана. Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!
При использовании жидкость представляет собой свежую паровую дымку. Она не засоряет генераторы дыма и защищает от отложений внутри нагревательного элемента. Не оставляет следов на мебели, одежде и прочих поверхностях. Подходит для всех марок генераторов дыма нагревательного типа.
Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.
ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!
При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться у врача.
Условия хранения – хранить в закрытой таре при температуре -10 град. до +40, избегать попадания прямых солнечных лучей.
Фасовка – канистра пластиковая 5 литров. Упаковка – 4 канистры в картонной коробке.
