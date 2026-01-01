American Dj Fog scent Vanila ароматизатор жидкости для дым-машин ванильный

Арт. MTG-0428Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).
Москва
Малая Семеновская 3с6
American Dj Fog scent Vanila – ароматизатор жидкости, предназначенной для генераторных машин, производящих дым. Объем 20 мл. Аромат ванили.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).
Работай с цветом без бликов
Wansen