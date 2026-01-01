Наши партнеры

Публичная оферта

Настоящий документ является публичной офертой Фотогора и содержит условия продажи товаров и оказания услуг через сайт https://photogora.ru.

1. Общие положения

Оформляя заказ на сайте, покупатель подтверждает согласие с условиями настоящей оферты. Акцептом оферты считается оформление заказа, отправка заявки, оплата товара или иное действие, подтверждающее намерение заключить договор.

2. Предмет оферты

Оператор обязуется передать покупателю товары или оказать услуги, представленные на сайте, а покупатель обязуется принять и оплатить их на условиях, указанных на сайте и согласованных при оформлении заказа.

3. Цена, оплата и доставка

Цена товара, способы оплаты, сроки и условия доставки указываются на сайте и могут уточняться при подтверждении заказа. Итоговая стоимость заказа формируется с учетом выбранного способа доставки, оплаты, скидок и иных условий.

4. Возврат и обмен

Возврат и обмен товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами, опубликованными на сайте. Для оформления возврата покупатель обращается к Оператору через контактные данные сайта.

5. Персональные данные

Оформляя заказ или направляя заявку, покупатель соглашается с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных, опубликованными на сайте.

6. Заключительные положения

Оператор вправе изменять условия оферты. Актуальная редакция размещается на сайте и применяется к заказам, оформленным после ее публикации.