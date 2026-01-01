images
images
images
images
images
images
Kingma MINI V-Mount 155Wh аккумулятор
KingMa
Артикул: MTG-3912

Kingma MINI V-Mount 155Wh аккумулятор. Аккумулятор типа Mini V-mount с уменьшенными габаритами. Поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery 65 Вт на двухстороннем Type-C, что позволяет заряжать его без дополнительных приборов. Также может использоваться в качестве power bank для зарядки различных гаджетов через USB и Type-C порт. 

Описание

Девайс оснащен ярким дисплеем, информирующим об энергозапасе и статусе работы. Имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения, благодаря чему подключенное оборудование будет гарантированно в безопасности. 

Характеристики:

  • Вид аккумулятора mini V-mount
  • Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
  • Ёмкость аккумулятора 10500 мАч
  • Напряжение 14.8 В
  • Энергия аккумулятора 155 Втч
  • Мощность (макс) 65 Вт
  • Перезаряжаемый Да
  • Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery
  • Порты USB, Type-C, D-Tap (P-Tap)
  • Выход D-Tap 14.8В, 14А
  • Выход USB 5В/3А, 9В/2А, 12В/2А (24Вт)
  • Вход Type-C 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.5А (65Вт)
  • Выход Type-C 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.5А (65Вт)
  • Особенности конструкции встроенный дисплей
  • Габариты 106 × 73.4 × 74.1 мм
  • Материал АБС пластик
  • Вес 780 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера