KingMa BM015 зарядное устройство двойное для аккумуляторов NP-FW50
Артикул: MTG-3824

KingMa BM015 зарядное устройство двойное для аккумуляторов NP-FW50. Компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей осуществляется приблизительно за 2 часа. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге.

Описание

Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики:

  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход: 600 мА х 2
  • Размер: 80 х 64 х 25 мм

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB micro B
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

