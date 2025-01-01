GP PB27GS270-2CR4 зарядное устройство на 2-4 аккумулятора

images
GP Batteries
Артикул: NVF-3053

GP PB27GS270-2CR4 – зарядное устройство для зарядки 2–4 аккумуляторов Ni-MH типа ААА и АА. Устройство имеет индикатор заряда и таймер безопасности, что предохраняет аккумуляторы от перезаряда и продлевает срок службы. Время  полного заряда – 8 часов. В комплект входит еще и 4 аккумулятора  AA 2700 мАh.

 

Описание

Комплектация

  • Зарядное устройство GP PB27GS270-2CR4 – 1 шт.
  • Аккумулятор AA 2700 мАh – 4 шт.

