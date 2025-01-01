images
Digicare Powercam II зарядное устройство для Sony NP-FM500

Digicare Powercam II зарядное устройство для Sony NP-FM500

Digicare
Артикул: NVF-3098

Digicare Powercam II – зарядное устройство для аккумуляторных батарей Sony NP-FM500. Устройство может работать от сети 220 В через сетевой кабель. Также возможна зарядка от автомобильного прикуривателя через адаптер или USB-порт. Повышенная скорость заряда позволяет не ожидать окончания полного двухчасового цикла. При полном заряде загорается световой индикатор. Модель удобна для использования в путешествиях и на выезде.

Описание

Digicare Powercam II зарядное устройство для Sony NP-FM500

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера