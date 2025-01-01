Digicare Powercam II зарядное устройство для Sony NP-FM500

Артикул: NVF-3098

Digicare Powercam II – зарядное устройство для аккумуляторных батарей Sony NP-FM500. Устройство может работать от сети 220 В через сетевой кабель. Также возможна зарядка от автомобильного прикуривателя через адаптер или USB-порт. Повышенная скорость заряда позволяет не ожидать окончания полного двухчасового цикла. При полном заряде загорается световой индикатор. Модель удобна для использования в путешествиях и на выезде.