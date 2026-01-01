Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания
Артикул: MTG-3878

Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания. Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Fujifilm NP-W126, NP-W126S. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount).

Описание

Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики:

  • Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
  • Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)

Совместимость

  • Fujifilm X100F, X100V
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

