KingMa F2-BP (V-Mount - NP-F) адаптер
Артикул: MTG-3914

KingMa F2-BP (V-Mount - NP-F) адаптер. Адаптер с креплением V-mount позволяет установить на соответсвующий разъём два аккумулятора NP-F. С его помощью можно обеспечить автономным питанием студийное оборудование через разъем D-tape. 

Адаптер питания Kingma F2-BP позволяет использовать пару аккумуляторов типа NP-F вместо 1 батареи типа V-Mount. Адаптер оснащен 2 выходами питания: стандартным V-Lock и боковым выходом D-Tap. Выходной ток: 13-16.8 В 8 А (макс.), у выхода D-Tap ограничение по мощности: 50 Вт. Светодиодный индикатор, расположенный на боковой панели, позволяет уточнить оставшийся уровень заряда: 100%, 75%, 50% или 25%. Адаптер работает только на выход, он не может использоваться в качестве зарядного устройства для NP-F батарей.

Характеристики:

  • Габариты 151 × 96 × 22 мм
  • Особенности конструкции адаптер V-mount
  • Материал поликарбонат
  • ВНИМАНИЕ аккумуляторы не входят в комплект
  • Выходы питания D-Tap - 16.8В
  • Питание NP-F х2
  • Вес 168 г

