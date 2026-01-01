Kingma EN-EL15 - Type-C адаптер питания
Артикул: MTG-3893

Kingma EN-EL15 - Type-C адаптер питания. Адаптер батареи EN-EL15 с кабелем Type-C для подключения постоянного питания камеры от внешнего источника. Витой кабель способен растягиваться от 50 до 120 см. Поддерживает работу с быстрой зарядкой Quick Charge и Power Delivery. 

Описание

Характеристики:

  • Подключение Type-C
  • Вид аккумулятора EN-EL15
  • Вход 9В/2A
  • Выход 8.4В/2A
  • Длина кабеля 500 мм
  • Совместимость Nikon D7100, D800, D810, D7200, D700, D7500, D850, D610, Z6, Z7, Z6II, Z7II, Z5
  • ВНИМАНИЕ устройство несовместимо с Nikon ZF
  • Особенности кабеля витой
  • Быстрая зарядка Quick Charge 3.0, Power Delivery
  • Вес 65 г

