не исп! Grifon PJ-170 сетевой адаптер для LED-170

не исп! Grifon PJ-170 сетевой адаптер для LED-170

Grifon
Артикул: NVF-2642

Grifon PJ-170 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-170.

Описание

Характеристики:

  • Входное напряжение 100-220 В ~ 50/60 Гц 0,4 А
  • Выходное напряжение (постоянный ток) 9 В 1,5 А

 

