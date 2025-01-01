не исп! Grifon PJ-170 сетевой адаптер для LED-170

Выходное напряжение (постоянный ток) 9 В 1,5 А

Входное напряжение 100-220 В ~ 50/60 Гц 0,4 А

Grifon PJ-170 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-170 .

